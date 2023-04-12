Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги противостояния с ЦСКА в финальной серии Западной Конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ.

Отметим, что шестая встреча хоккейных клубов завершилась со счетом 3:0 в пользу москвичей.

«Классная получилась игра, атмосфера на арене была отличной. Команды играли с огоньком. Начало игры мы упустили. Против нас был сильный соперник, который не дал нам забить. Поздравляю ЦСКА с выходом в финал Кубка Гагарина. А мы молодая команда, у нас все еще впереди, постараемся усилить команду и попробовать свои силы снова в следующем сезоне», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионат».

Добавим, что ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Авангардом». Первая финальная игра состоится 17 апреля в Казани.