Передача Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Сент-Луис»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Уайатт Джонстон. Еще по одной шайбе забросили Джо Павелски, Роопе Хинтц и Тайлер Сегин. Трижды «звездные» реализовывали численное преимущество.

Российский форвард Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

Хозяева ответили точными бросками Якуба Враны в большинстве и Роберта Томаса.

«Даллас» набрал 106 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Блюзмены» с 81 очком расположились на 11-й строчке.