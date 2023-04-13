«Айлендерс» обыграли «Монреаль» и стали последним участником плей-офф НХЛ

«Айлендерс» обыграли «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.
Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 17 бросков из 19 и помог команде добиться победы.
Таким образом, «Айлендерс» вышли в плей-офф НХЛ, став последним участником Кубка Стэнли. Команда Лэйна Ламберта опередила «Питтсбург» в борьбе за последнее место «уайлд кард» Восточной конференции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» – «Монреаль» – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Голы:
1:0 – 10 Нелсон (Пелек, Палмиери)
1:1 – 17 Питлик (Эванс)
2:1 – 18 Фашинг (Пажо, Паризе)
3:1 – 30 Нелсон (Мэйфилд, Добсон)
3:2 – 36 Сузуки ()
4:2 – 56 Ли (Добсон, Ао)
Вратари: Сорокин 17/19 – Монтембо 31/35.
источник: «Советский спорт»