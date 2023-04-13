Хет-трик Задорова принес «Калгари» победу над «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» на своем льду нанес поражение «Сан-Хосе Шаркс».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых все три шайбы забросил российский защитник Никита Задоров, оформив хет-трик.
Гости ответили точным броском в исполнении Ноа Грегора. В составе «акул» на площадку также выходили Николай Кныжов и Евгений Свечников.
«Калгари» набрал 93 очка, оставшись на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.
«Сан-Хосе» с 60 очками занимает 14-ю строчку.
источник: «Советский спорт»