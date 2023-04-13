ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хет-трик Задорова принес «Калгари» победу над «Сан-Хосе»

Россиянин зажег в домашнем поединке «огоньков».
13 апреля 2023 08:58
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» на своем льду нанес поражение «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых все три шайбы забросил российский защитник Никита Задоров, оформив хет-трик.

Гости ответили точным броском в исполнении Ноа Грегора. В составе «акул» на площадку также выходили Николай Кныжов и Евгений Свечников.

«Калгари» набрал 93 очка, оставшись на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Сан-Хосе» с 60 очками занимает 14-ю строчку.

источник: «Советский спорт»
Защитник «Калгари» Никита Задоров признан третьей звездой дня в НХЛ
Россиянин оформил хет-трик в матче с «Сан-Хосе» (3:1).
13.04.2023 10:19
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Определились все участники плей-офф НХЛ сезона-2022/23
«Питтсбург» Евгения Малкина пропустит Кубок Стэнли впервые за 17 лет.
13.04.2023 09:46
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Питтсбург» не сыграет в плей-офф НХЛ впервые за 17 лет
«Пингвины» уступили место «Айлендерс».
13.04.2023 09:17
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Хет-трик Задорова принес «Калгари» победу над «Сан-Хосе»
Россиянин зажег в домашнем поединке «огоньков».
13.04.2023 08:58
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Айлендерс» обыграли «Монреаль» и стали последним участником плей-офф НХЛ
Команда Лэйна Ламберта опередила «Питтсбург».
13.04.2023 08:50
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Передача Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Сент-Луис»
Россиянин отметился результативным действием.
13.04.2023 08:27
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Ротенберг – о поражении от ЦСКА в финале Запада: У нас молодая команда, у которой все впереди 
СКА потерпел поражение в серии со счетом 2:4. 
12.04.2023 22:17
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, в четвертый раз обыграв СКА 
Столичная команда разгромила соперника со счетом 3:0.
12.04.2023 21:24
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Капризов — первый игрок в истории «Миннесоты», забивший 40 голов в двух сезонах НХЛ
Свою 40-ю шайбу российский форвард забросил в ворота «Виннипега».
12.04.2023 19:05
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Вишневски – о россиянах: Они не умеют пить немного, законченные алкоголики
Американский хоккеист играл в КХЛ в сезоне-2016/2017.  
12.04.2023 18:51
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика