«Питтсбург» не сыграет в плей-офф НХЛ впервые за 17 лет

Сегодня, 13 апреля, «Айлендерс» обыграли «Монреаль» (4:2) и стали последней командой, которая примет участие в плей-офф НХЛ.

«Островитяне» пробились в Кубок Стэнли, опередив на 3 очка «Питтсбург». Таким образом, команда Евгения Малкина не сыграет в плей-офф НХЛ впервые за 17 лет (с сезона 2005/06).

Таким образом, в Восточной конференции в плей-офф сыграют «Каролина», «Нью-Джерси», «Рейнджерс», «Бостон», «Торонто», «Тампа» и «Флорида».

В Западной конференции – «Колорадо», «Даллас», «Миннесота», «Вегас», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сиэтл» и «Виннипег».