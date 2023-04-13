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Защитник «Калгари» Никита Задоров признан третьей звездой дня в НХЛ

Россиянин оформил хет-трик в матче с «Сан-Хосе» (3:1).
13 апреля 2023 10:19
автор: Артур Гичунцев

НХЛ назвал лучших хоккеистов по итогам игрового дня в регулярном чемпионате.

Как сообщает пресс-служба лиги, звание первой звезды досталось форварду «Айлендерс» Броку Нельсону, который оформил дубль в матче против «Монреаля» (4:2).

На втором месте расположился нападающий «Далласа» Уайатт Джонстон, забросивший две шайбы в ворота «Сент-Луиса» (5:2).

Наконец, третьей звездой дня признан российский защитник «Калгари» Никита Задоров. Он оформил хет-трик в матче с «Сан-Хосе» и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1.

источник: «Советский спорт»
Защитник «Калгари» Никита Задоров признан третьей звездой дня в НХЛ
Россиянин оформил хет-трик в матче с «Сан-Хосе» (3:1).
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