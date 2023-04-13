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Третьяк выступил против выхода ФХР из IIHF

Ранее данную идею предложил Игорь Ларионов.
Третьяк выступил против выхода ФХР из IIHF
13 апреля 2023 13:25
автор: Максим Скороходов
автор фото: Третьяк

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил предложение главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова выйти из Международной федерации хоккея (IIHF) и проводить матчи КХЛ во время чемпионатов мира.

«Считаю, что из IIHF нельзя выходить. Рано или поздно все поменяется. Рано или поздно мы будем играть на международной арене, на чемпионатах. Мировой хоккей без российского теряет интерес, теряет соревновательность. Кто бы что ни говорил, но мы входим в элиту мирового хоккея. Поэтому контакт с международной федерацией надо поддерживать, что мы и делаем», - приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Напомним, что IIHF продлила отстранение России, а также Белоруссии на следующий сезон, поэтому эти команды не сыграют в ближайших двух чемпионатах мира.

Добавим, что НХЛ не входит IIHF, поэтому розыгрыш Кубка Стэнли проходит в одно время с мировыми первенствами.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Третьяк выступил против выхода ФХР из IIHF
Третьяк выступил против выхода ФХР из IIHF
Ранее данную идею предложил Игорь Ларионов.
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