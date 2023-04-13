«Лада» включена в состав участников Континентальной хоккейной лиги

Тольяттинская «Лада» стала участником Континентальной хоккейной лиги решением Совета директоров, сообщается на сайте турнира.

«Лада» вернулась в состав КХЛ спустя пять лет и примет участие в сезоне-2023/24. Ранее «Лада» выступала в КХЛ с 2008 по 2010 и с 2014 по 2018 год. В плей-офф клуб выходил лишь один раз (2008/09) и дважды становился чемпионом России в 1994 и 1996 году.

В минувшем сезоне «Лада» была в числе участников Всероссийской хоккейной лиги и заняла шестое место в регулярном чемпионате.

Всего в предстоящем сезоне КХЛ примут участие 23 команды.