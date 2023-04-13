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Американский хоккеист Вишневски назвал самую главную дичь, которую он увидел, играя в России

Защитник выступал за «Адмирал».
13 апреля 2023 14:16
автор: Максим Скороходов

Американский защитник Джеймс Вишневски посетил подкаст о хоккее The Cam & Strick Podcast, где рассказал об отрицательном опыте выступления в КХЛ.

«В одном из последних своих матчей я подрался и сломал сопернику нос. Был весь в его крови, а наш врач смывал ее, даже не надев перчатки. Вот подобные вещи - самая дичь», - сказал внимательный американец.

Отметим, что Вишневски также заявил, что русские часто сами ставят себе капельницы и не упустил возможность вспомнить о том, что русские - алкоголики, причем в отличие от американцев не посещают элитные бары.

Добавим, что Вишневски в сезоне-2016/17 играл за «Адмирал», на его счету 16 матчей, один гол и три результативные передачи.

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