«Снежные барсы» вернулись в МХЛ, «Сарматы» прекратили выступление

Совет директоров КХЛ утвердил изменения в составе участников Молодежной хоккейной лиги, сообщается на сайте турнира.

В частности, хоккейный клуб «Сарматы» из Оренбурга прекращает выступления в Молодежной хоккейной лиги в связи с прекращением финансирования. Его место в Восточной конференции займет казахстанский клуб «Снежные барсы», которые выступал в МХЛ с 2011 по 2020 год, но затем пропустил три сезона из-за пандемии.

Лучшее достижение казахстанского клуба – это восьмое место в сезоне-2015/16, «Снежные барсы» четырежды выходили в плей-офф