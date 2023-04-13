Вратарь ЦСКА Рейдеборн стал лучшим голкипером финалов конференций КХЛ

Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн назван лучшим голкипером финалов конференций Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте турнира.

На счету Рейдеборна четыре победы в шести матчах, 94,85% отраженных бросков плюс две «сухие» игры в серии со СКА. Коэффициент надежности шведского голкипера составил 1,50. Это его первое достижение подобного рода в карьере.

Также впервые в карьере признан лучшим защитником игрок «Ак Барса» Дмитрий Юдин, который в пяти матчах серии с «Авангардом» набрал 4 очка (2 шайбы и две голевые передачи). Юдин впервые в карьере стал автором голов в плей-офф.

Лучшим нападающий признан игрок ЦСКА Михаил Григоренко, для которого это достижение третье в карьере. На его счету три заброшенные шайбы и четыре голевые передачи в шести играх. Все три шайбы он забросил в пятом матче со СКА, сделав хет-трик.

Лучшим новичком полуфинала признан защитника «Ак Барса» Никита Евсеев, который набрал 2 очка (1+1) в четырех матчах. Евсеев стал самым молодым автором шайбы «Ак Барса» в розыгрышах Кубка Гагарина.

В финале Кубка Гагарина встретятся московский ЦСКА и кзаанский «Ак Барс». Первая встреча состоится 17 апреля в Казани.