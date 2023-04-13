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Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября и продлится до 29 апреля

Определились сроки сезона-2023/24.
13 апреля 2023 16:14
автор: Александр Евграфов

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/24 стартует 1 сентября, сообщил журналистам президент КХЛ Алексей Морозов.

По словам руководителя лиги, регулярный чемпионат продлится до конца февраля, а игры плей-офф начнутся уже в марте. Седьмая игра финала Кубка Гагарина запланирована на 29 апреля.

На заседании совета директоров КХЛ было определено, что старт предсезонных сборов будет разрешен не ранее чем за 50 дней до начала сезона.

В предстоящем сезоне в КХЛ примут участие 23 команды, спустя пять лет в лигу вернулась тольяттинская «Лада». Команда будет играть в Восточной конференции.

источник:
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября и продлится до 29 апреля
Определились сроки сезона-2023/24.
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