В следующем сезоне КХЛ будет введен перекрестный плей-офф

В следующем сезоне КХЛ возможно будет введен перекрестный формат плей-офф между командами Западной и Восточной конференций, сообщил журналистам глава КХЛ Алексей Морозов.

По словам руководителя лиги, окончательное решение будет принято Федерацией хоккея России, однако ранее с подобной инициативой выступал президент ФХР Владислав Третьяк.

Новую инициативу о перекрестном формате с второго раунда поддержали 12 клубов, восемь были против. Альтернативным вариантом было предложение ввести перекрестный плей-офф с третьего раунда, с финалов конференций.

Таким образом, если решение будет принято, то в сезоне-2023/24 теоретически возможно, что в финале Кубка Гагарина сыграют команды из одной конференции.