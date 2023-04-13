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В следующем сезоне КХЛ будет введен перекрестный плей-офф

Окончательное решение примет Федерация хоккея России.
13 апреля 2023 16:45
автор: Александр Евграфов

В следующем сезоне КХЛ возможно будет введен перекрестный формат плей-офф между командами Западной и Восточной конференций, сообщил журналистам глава КХЛ Алексей Морозов.

По словам руководителя лиги, окончательное решение будет принято Федерацией хоккея России, однако ранее с подобной инициативой выступал президент ФХР Владислав Третьяк.

Новую инициативу о перекрестном формате с второго раунда поддержали 12 клубов, восемь были против. Альтернативным вариантом было предложение ввести перекрестный плей-офф с третьего раунда, с финалов конференций.

Таким образом, если решение будет принято, то в сезоне-2023/24 теоретически возможно, что в финале Кубка Гагарина сыграют команды из одной конференции.

источник:
В следующем сезоне КХЛ будет введен перекрестный плей-офф
Окончательное решение примет Федерация хоккея России.
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