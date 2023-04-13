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В новом сезоне КХЛ сохранится двухочковая система начисления очков

После долгих обсуждений руководители клубов решили ничего не менять.
13 апреля 2023 18:25
автор: Александр Евграфов

В новом сезоне Континентальной хоккейной лиги продолжит действовать двухочковая система начисления очков, заявил журналистам президент КХЛ Алексей Морозов.

Это решение было принято в ходе заседания совета директоров лиги, состоявшегося 13 апреля.

«Возвращение к трёхочковой системе? Долго обсуждали эту тему. Сейчас мы видим, что идёт выравнивание клубов и больше ничьих, не делят очки, а именно играют вровень. На следующий год планируем оставить систему начисления очков», - отметил Морозов.

За победу команды продолжат получать по два очка, за проигрыш в овертайме или в серии послематчевых буллитов по одному очку.

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