В новом сезоне КХЛ сохранится двухочковая система начисления очков

В новом сезоне Континентальной хоккейной лиги продолжит действовать двухочковая система начисления очков, заявил журналистам президент КХЛ Алексей Морозов.

Это решение было принято в ходе заседания совета директоров лиги, состоявшегося 13 апреля.

«Возвращение к трёхочковой системе? Долго обсуждали эту тему. Сейчас мы видим, что идёт выравнивание клубов и больше ничьих, не делят очки, а именно играют вровень. На следующий год планируем оставить систему начисления очков», - отметил Морозов.

За победу команды продолжат получать по два очка, за проигрыш в овертайме или в серии послематчевых буллитов по одному очку.