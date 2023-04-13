Овечкин вернулся в расположение «Вашингтона» спустя три пропущенных матча НХЛ 

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин восстановился от травмы и тренируется с основной командой. Об этом сообщает Том Гуллити в своих соцсетях.

Сообщается, что 37-летний хоккеист «кэпс» может принять участие в последней встрече сезона против «Нью-Джерси Дэвилз». Матч пройдет в ночь на 14 апреля в 2:00 по московскому времени.

Добавим, что в нынешнем сезоне НХЛ в составе «Вашингтона» Овечкин провел 72 встречи, в которых отличился 42-я заброшенными шайбами и 32-я результативными передачами.