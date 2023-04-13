Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Тейвз проведет последнюю игру в составе «Чикаго»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015), капитан «Чикаго Блэкхокс» Джонатан Тейвз покинет клуб после окончания этого сезона, сообщается на официально сайте хоккейного клуба.

Матч против «Филадельфии», который пройдет в Чикаго в четверг станет последним для Тейвза, который был капитаном «Чикаго» с 2008 года. «Чикаго» не вышел в плей-офф этого сезона и завершит регулярный чемпионат.

Клуб и Тейвз решили не продлевать контракт. В феврале 2020 году Тейвз перенес коронавирус, а сезон-2020-21 он пропустил из-за синдрома системного воспалительного ответа. Ранее сообщалось, что Тейвз не восстановился полностью после заболевания.

В нынешнем сезоне он провел 52 матча, в которых набрал 30 очков (14+16). Он являлся самым молодым игроком «Чикаго», ставшим капитаном, и рекордсменов по времени нахождения на этом посту. Всего в карьере форварда 1066 матчей регулярных чемпионатов, в которых он забросил 371 шайбу и сделал 511 голевых передач.