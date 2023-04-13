Бюджет тольяттинской «Лады» в КХЛ составит 1,4 млрд рублей

Бюджет тольяттинской «Лады» составит 1,4 млрд рублей, заявил журналистам генеральный директор клуба Александр Чеботарев после завершения заседания совета директоров КХЛ.

По словам руководителя клуба половина этой суммы будет выделена из бюджета Самарской области, часть от завода «АвтоВАЗ», а еще часть от фонда, который финансирует спортивные клубы.

«Хотел бы поблагодарить губернатора области Дмитрия Азарова, всех, кто нас поддержал, в КХЛ нам поверили. Спасибо всем, кто работал над продвижением нашей заявки», - заявил Чеботарев.

В четверг на заседании совета директоров КХЛ «Лада» была принята в состав участников лиги на сезон-2023/24, став 23-й командой лиги. «Лада» вернулась в КХЛ спустя пять лет и будет выступать в Восточной конференции.

Как отметили в руководстве клуба, вопрос главного тренера и состава находится в стадии решения. В текущем сезоне «Лада» выступала во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), заняв шестое место в регулярном чемпионате.