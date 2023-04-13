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Вайсфельд о перекрестном плей-офф: Поможет ли это СКА? А «Ак Барс» они прям легко пройдут?

Лига изменит формат соревнований в следующем сезоне.
13 апреля 2023 20:58
автор: Александр Шульгин

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд высказался о введении КХЛ перекрестного плей-офф, начиная с сезона-2023-24.

«Не понимаю такого решения. Почему именно со второго раунда? Не думаю, что что-то принципиально изменится. Поможет ли перекрестный плей-офф СКА выйти в финал Кубка Гагарина, учитывая, что у них не получается пройти ЦСКА в полуфинале уже несколько лет подряд? А «Ак Барс» они прям легко пройдут? У меня нет мыслей на этот счет», - приводит слова Вайсфельда «Спорт день за днем».

Напомним, сегодня окончательное решение огласил президент КХЛ Алексей Морозов. В следующем сезоне, начиная со второго раунда плей-офф, команды Западной конференции смогут сыграть с представителями Востока.

В финале текущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с казанским «Ак Барсом».

источник: «Спорт день за днем»
Вайсфельд о перекрестном плей-офф: Поможет ли это СКА? А «Ак Барс» они прям легко пройдут?
Лига изменит формат соревнований в следующем сезоне.
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