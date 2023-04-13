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Бывший игрок СКА раскритиковал тренеров питерского клуба за вылет из плей-офф

Команда Романа Ротенберга снова не поборется за Кубок Гагарина.
13 апреля 2023 22:01
автор: Александр Шульгин

Бывший хоккеист СКА Константин Меньшиков раскритиковал тренерский штаб питерского клуба во главе с Романом Ротенбергом за проигранный ЦСКА финал Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«Почему СКА никто не подходит? Может, в консерватории что-то надо подправить? В своё время Александр Иванович Медведев создал систему СКА. Задумки были хорошие. Все это существует, но не работает. И тренеров питерских не подготовили, и игроков мало. Такая нестабильность не может принести результат», - приводит слова ветерана «РБ Спорт».

Напомним, серия завершилась со счетом 4-2 в пользу московских армейцев.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с казанским «Ак Барсом».

источник: «РБ-Спорт»
Бывший игрок СКА раскритиковал тренеров питерского клуба за вылет из плей-офф
Команда Романа Ротенберга снова не поборется за Кубок Гагарина.
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