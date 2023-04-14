Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в последнем матче сезона

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома проиграл «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Эрик Хаула. Еще по одной шайбе забросили Майлс Вуд, реализовавший большинство, Дуги Хэмилтон и Люк Хьюз.

Хозяева ответили точными бросками Джо Снивли, Расмуса Сандина с передачи Александра Овечкина, Крейга Смита и Тома Уилсона.

«Дьяволы» набрали 112 очков и заняли третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Нью-Джерси» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Вашингтон» с 80 очками закончил «регулярку» на 13-й позиции, впервые с 2014 года не попав в плей-офф.