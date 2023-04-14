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Гол Панарина не помог «Рейнджерс» обыграть «Торонто»

Встреча завершилась со счетом 2:3.
14 апреля 2023 08:16
автор: Артур Гичунцев

«Рейнджерс» уступили «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:3.

В составе победителей по шайбе забросили Тимоти Лильегрен, Вильям Нюландер и Ноэль Аччари. У проигравших отличились Артемий Панарин и Каапо Какко.

Российский голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов пропустил встречу, а вратарь «синерубашечников» Игорь Шестеркин на льду не появлялся. Наконец, еще один хоккеист из России, выступающий за «Рейнджерс», Владимир Тарасенко очков не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Торонто» – 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

Голы:

1:0 – 21 Какко (Трочек)

1:1 – 43 Лильегрен (Маккейб, Кемпф)

2:1 – 46 Панарин (Зибанежад, Фокс)

2:2 – 47 В. Нюландер (О′Райлли)

2:3 – 52 Аччари ()

Вратари: Галак 18/21 – Уолл 22/24.

источник: «Советский спорт»
Гол Панарина не помог «Рейнджерс» обыграть «Торонто»
Встреча завершилась со счетом 2:3.
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