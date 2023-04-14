Шайба и передача Орлова помогли «Бостону» победить «Монреаль»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде переиграл «Монреаль Канадиенс».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых отличились Трент Фредерик, Джейк Дебраск, Дмитрий Орлов, Чарли Койл и Давид Пастрняк с передачи того же Орлова.

Хозяева ответили точными бросками Лукаса Кондотты, Ника Сузуки, Майкла Пеззетты и Джастина Бэррона в меньшинстве.

Таким образом, «Бостон» набрал 135 очков и стал победителем Восточной конференции и всего регулярного первенства. В первом раунде плей-офф команда сыграет с «Флоридой Пантерз».

«Монреаль» с 68 очками финишировал на предпоследней, 15-й строчке. Сезон для команды завершен.