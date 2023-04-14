«Тампа» без Василевского разгромила «Детройт», Сергачев отдал две передачи, Кучеров – одну

Хоккеисты «Тампы» нанесли крупное поражение игрокам «Детройта» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Российский защитник «молний» Михаил Сергачев отдал две голевых передачи. Его соотечественник и партнер по команде, форвард Никита Кучеров сделал один ассист. К слову, вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил встречу.

Ранее стало известно, что «Тампа-Бэй» сыграет в Восточной конференции плей-офф НХЛ. «Ред Уингз» же не смогли пробиться в Кубок Стэнли.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Детройт» – 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)

Голы:

1:0 – 7 Киллорн (Колтон, Сирелли)

2:0 – 47 Хэйгл (Киллорн, Пойнт)

3:0 – 50 Пойнт (Сергачев, Кучеров)

4:0 – 56 Пойнт (Сергачев, Хэйгл)

5:0 – 59 Эйссимонт (Колтон)

Вратари: Б.Эллиотт 32/32 – Хуссо 27/31.