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Шайба Проворова в овертайме принесла «Филадельфии» победу над «Чикаго»

«Летчики» дважды вели с преимуществом в две шайбы, но сломили соперника только в дополнительной пятиминутке.
14 апреля 2023 09:09
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на выезде обыграла «Чикаго Блэкхокс».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Трэвис Конекны. Еще по одной шайбе забросили Оуэн Типпетт, Нов Кейтс в большинстве и российский защитник Иван Проворов.

Хозяева ответили точными бросками Джуджхара Хайры, Андерса Бьорка, Джонатана Тэйвза, реализовавшего численное преимущество, и Андреаса Атанасью.

«Летчики» набрали 75 очков и завершили «регулярку» на 14-м месте в Восточной конференции.

«Чикаго» с 59 очками занял предпоследнее, 15-е место на Западе.

источник: «Советский спорт»
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14.04.2023 09:30
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автор: Александр Шульгин
Шайба Проворова в овертайме принесла «Филадельфии» победу над «Чикаго»
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