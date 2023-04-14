Шайба Проворова в овертайме принесла «Филадельфии» победу над «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на выезде обыграла «Чикаго Блэкхокс».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Трэвис Конекны. Еще по одной шайбе забросили Оуэн Типпетт, Нов Кейтс в большинстве и российский защитник Иван Проворов.

Хозяева ответили точными бросками Джуджхара Хайры, Андерса Бьорка, Джонатана Тэйвза, реализовавшего численное преимущество, и Андреаса Атанасью.

«Летчики» набрали 75 очков и завершили «регулярку» на 14-м месте в Восточной конференции.

«Чикаго» с 59 очками занял предпоследнее, 15-е место на Западе.