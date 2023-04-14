Хет-трик Гарлэнда и два очка Кузьменко помогли «Ванкуверу» одолеть «Аризону»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на выезде обыграл «Аризону Койотис».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Конор Гарлэнд. Еще по одной шайбе забросили Элиас Петтерссон и Ти Джей Миллер. Дважды канадская команда реализовывала большинство.

Российский форвард «Кэнакс» Андрей Кузьменко сделал две результативные передачи своим партнерам.

Хозяева ответили дублем Лиама О'Брайена и точными бросками Трэвиса Бойда и Ника Шмальца.

«Ванкувер» набрал 83 очка и завершил регулярный чемпионат на 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.

«Койоты» с 70 очками финишировали 13-и.