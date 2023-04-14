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Барбашев помог «Вегасу» обыграть «Сиэтл» и другие результаты игрового дня в НХЛ

Регулярный чемпионат НХЛ практически завершился.
14 апреля 2023 09:56
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного первенства НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде одолел «Сиэтл Кракен».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Рейли Смит, Алек Мартинес в меньшинстве и Чендлер Стивенсон, поразивший пустые ворота. Российский нападающий Иван Барбашев отметился голевой передачей.

Хозяева ответили точным броском Джэйдена Шварца.

«Вегас» набрал 111 очков и выиграл Западную конференцию. «Сиэтл» со 100 очками занял седьмое место. В первом раунде плей-офф «Вегас» встретится с «Виннипегом», а «Сиэтл» - с «Эдмонтоном».

В параллельно игре «Даллас Старз» благодаря единственной шайбе Уайатта Джонстона с передачи Евгения Дадонова нанес поражение «Сент-Луис Блюз». «Звезды», заняв третью строчку на Западе, попали в плей-офф на «Миннесоту Уайлд», а «блюзмены» досрочно завершили сезон.

Нападающий Егор Соколов отметился голевой передачей в матче «Оттавы Сенаторз» и «Баффало Сейбрз», однако это не спасло его команду от поражения (3:4). Обе команды не вышли в плей-офф Кубка Стэнли.

источник: «Советский спорт»
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