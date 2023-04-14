Определились все пары в Западной конференции плей-офф НХЛ

Сегодня, 14 апреля, состоялись заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ. В ходе игрового дня определись некоторые пары в Западной конференции плей-офф НХЛ.

Так, «Бостон» сыграет против «Флориды», «Каролина» встретится с «Айлендерс», «Торонто» поспорит с «Тампой-Бэй», а «Нью-Джерси» сыграет с «Рейнджерс».

Ранее стало известно, что «Колорадо», «Даллас», «Миннесота», «Вегас», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сиэтл» и «Виннипег» выступят на Востоке. Пары в этой сетке определятся позднее.