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Кирилл Капризов стал лучшим снайпером «Миннесоты» в сезоне-2022/23

Кроме того, россиянин занял первое место по набранным очкам.
14 апреля 2023 11:29
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов выиграл гонку лучших снайперов команды по итогам сезона-2022/23.

Российский нападающий забросил 40 шайб и занял первое место по этому показателю. Ближайший преследователь в лице американца Мэтта Болди отстает от россиянина на 9 голов.

Также Капризов отдал 35 голевых передач и занял третье место в списке лучших ассистентов «дикарей». Больше лишь у шведа Йоэля Эрикссона Эк (38 ассистов) и норвежца Матса Цуккарелло (45).

Наконец, Капризов занял первое место по набранным очкам. В его активе 75 (40+35) очков. Далее расположились Цуккарелло (67) и Болди (63).

источник: «Советский спорт»
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