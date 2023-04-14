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Галым Мамбеталиев возглавил сборную Казахстана

Он сменил на этом посту белорусского специалиста Андрея Скабелку.
14 апреля 2023 16:00
автор: Александр Евграфов

Галым Мамбеталиев назначен новым главным тренером сборной Казахстана по хоккею, сообщается на сайте Федерации хоккея Казахстана.

57-летний специалист, который уже работал с национальной командой в 2018 году, сменил на этом посту белоруса Андрея Скабелку, проработавшего в команде чуть больше года.

В 2023 году сборная Казахстана сыграет на чемпионате мира в одной группе с командами Канады, США, Швейцарии, Латвии, Словакии, Словении и Норвегии. Вторую группу составят действующие чемпионы мира сборная Финляндии, а также команды Швеции, Чехии, Германии, Дании, Франции, Австрии и Венгрии.

Чемпионат мира 2023 года должен был состояться в Санкт-Петербурге, но был перенесен решением Международной федерации хоккея на льду в Финляндию и Латвию. Турнир пройдет с 12 по 28 мая.

источник:
Галым Мамбеталиев возглавил сборную Казахстана
Он сменил на этом посту белорусского специалиста Андрея Скабелку.
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