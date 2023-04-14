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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергачев стал отцом

Хоккеисту «Тампа-Бэй Лайтнинг» 24 года.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергачев стал отцом
14 апреля 2023 17:14
автор: Александр Евграфов
автор фото: Социальные сети М. Сергачева

Российский хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев стал отцом. Хоккеист опубликовал в соцсетях фотографию с новорожденным. В семье Сергачевых (Михаила и Елизаветы) – это первый ребенок.

24-летний хоккеист является двукратным обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России он выигрывал бронзовые медали чемпионата мира.

«Тампа-Бэй» вышла в плей-офф Кубка Стэнли. В завершившемся регулярном чемпионате на счету российского защитника 10 шайб и 54 результативные передачи в 79 матчах.

источник: «Советский спорт»
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергачев стал отцом
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергачев стал отцом
Хоккеисту «Тампа-Бэй Лайтнинг» 24 года.
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