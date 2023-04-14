Руководство «Питтсбурга» отправлено в отставку после непопадания команды в плей-офф

Владельцы команды «Питтсбург Пингвинз» отправили в отставку президента хоккейных операций Брайана Бурка, генерального менеджера Рона Хекстолла и помощника генерального менеджера Криса Прайора, сообщается на официальном сайте команды.

Компания Fenway Sports Group, владеющая клубом, глубоко разочарована непопаданием команды в плей-офф. Управленческие обязанности теперь будут разделены между директором по хоккейным операциям Алеком Шаллом, генеральным менеджером по хоккейным операциям Эриком Хизли и аналитиком Энди Сосье. Главный тренер Майк Салливан пока сохранил свое место.

По итогам регулярного чемпионата «Питтсбург» впервые с 2006 года не попал в плей-офф, прервав самую длинную активную серию среди команд Северной Америки. С 2006 года «Питтсбург» трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017), четыре раз был финалистом Кубка Стэнли и пять раз финалистом Восточной конференции.