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Руководство «Питтсбурга» отправлено в отставку после непопадания команды в плей-офф

«Пингвины» впервые с 2006 года пропустят борьбу за Кубок Стэнли.
14 апреля 2023 18:52
автор: Александр Евграфов

Владельцы команды «Питтсбург Пингвинз» отправили в отставку президента хоккейных операций Брайана Бурка, генерального менеджера Рона Хекстолла и помощника генерального менеджера Криса Прайора, сообщается на официальном сайте команды.

Компания Fenway Sports Group, владеющая клубом, глубоко разочарована непопаданием команды в плей-офф. Управленческие обязанности теперь будут разделены между директором по хоккейным операциям Алеком Шаллом, генеральным менеджером по хоккейным операциям Эриком Хизли и аналитиком Энди Сосье. Главный тренер Майк Салливан пока сохранил свое место.

По итогам регулярного чемпионата «Питтсбург» впервые с 2006 года не попал в плей-офф, прервав самую длинную активную серию среди команд Северной Америки. С 2006 года «Питтсбург» трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017), четыре раз был финалистом Кубка Стэнли и пять раз финалистом Восточной конференции.

источник: ХК «Питтсбург Пингвинз»
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