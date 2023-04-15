ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Передача Тренина не спасла «Нэшвилл» от поражения в матче с «Колорадо», Маккиннон оформил хет-трик

«Лавины» одержали волевую победу.
Передача Тренина не спасла «Нэшвилл» от поражения в матче с «Колорадо», Маккиннон оформил хет-трик
15 апреля 2023 08:31
автор: Александр Шульгин
автор фото: NHL.com

В матче последнего игрового дня НХЛ «Колрадо Эвеланш» на выезде обыграл «Нэшвилл Предаторз».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Натан Маккиннон. Еще одну шайбу забросил Девон Тэйвз.

Хозяева ответили дублем Кифера Шервуда и шайбой Люка Евангелисты. Российский форвард «хищников» Яков Тренин отметился голевой передачей.

«Колорадо» набрал 109 очков и занял третье место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли команда встретится с «Миннесотой Уайлд».

«Нэшвилл» с 92 очками остался десятым и не попал в плей-офф.

источник: «Советский спорт»
Макдэвид впервые в карьере стал лучшим снайпером сезона в НХЛ
Канадец наколотил 64 гола.
15.04.2023 09:19
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Передача Тренина не спасла «Нэшвилл» от поражения в матче с «Колорадо», Маккиннон оформил хет-трик
Передача Тренина не спасла «Нэшвилл» от поражения в матче с «Колорадо», Маккиннон оформил хет-трик
«Лавины» одержали волевую победу.
15.04.2023 08:31
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Лавиолетт покинул должность главного тренера «Вашингтона»
Лавиолетт покинул должность главного тренера «Вашингтона»
Специалист тренировал команду с осени 2020 года.
15.04.2023 08:22
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Анахайм» отправил в отставку главного тренера клуба Икинса
Команда пятый год подряд не может выйти в плей-офф.
14.04.2023 19:48
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Руководство «Питтсбурга» отправлено в отставку после непопадания команды в плей-офф
«Пингвины» впервые с 2006 года пропустят борьбу за Кубок Стэнли.
14.04.2023 18:52
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергачев стал отцом
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергачев стал отцом
Хоккеисту «Тампа-Бэй Лайтнинг» 24 года.
14.04.2023 17:14
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Галым Мамбеталиев возглавил сборную Казахстана
Он сменил на этом посту белорусского специалиста Андрея Скабелку.
14.04.2023 16:00
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Овечкин вышел на второе место по количеству сезонов с минимум 75 очками
Овечкин вышел на второе место по количеству сезонов с минимум 75 очками
Больше только у легендарного канадца.
14.04.2023 12:09
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Кирилл Капризов стал лучшим снайпером «Миннесоты» в сезоне-2022/23
Кирилл Капризов стал лучшим снайпером «Миннесоты» в сезоне-2022/23
Кроме того, россиянин занял первое место по набранным очкам.
14.04.2023 11:29
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Определились все пары в Западной конференции плей-офф НХЛ
«Рейнджерс» Артемия Панарина сыграет с «Нью-Джерси».
14.04.2023 11:09
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика