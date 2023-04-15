Передача Тренина не спасла «Нэшвилл» от поражения в матче с «Колорадо», Маккиннон оформил хет-трик

В матче последнего игрового дня НХЛ «Колрадо Эвеланш» на выезде обыграл «Нэшвилл Предаторз».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Натан Маккиннон. Еще одну шайбу забросил Девон Тэйвз.

Хозяева ответили дублем Кифера Шервуда и шайбой Люка Евангелисты. Российский форвард «хищников» Яков Тренин отметился голевой передачей.

«Колорадо» набрал 109 очков и занял третье место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли команда встретится с «Миннесотой Уайлд».

«Нэшвилл» с 92 очками остался десятым и не попал в плей-офф.