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Определился лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ среди российских хоккеистов

Нет, это не Александр Овечкин.
Определился лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ среди российских хоккеистов
15 апреля 2023 09:47
автор: Артур Гичунцев
автор фото: NHL.com

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 среди российских хоккеистов.

Нападающий «молний» провел 82 матча и набрал 113 (30+83) очков. Вторым по этому показателю стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, у которого 92 очка в 82 играх. Замкнул первую тройку опытный нападающий Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург». В его активе 83 очка в 82 матчах.

Также в первую пятерку вошли капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (75 очков в 73 матчах) и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, у которого 75 очков в 67 играх.

источник: «Советский спорт»
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