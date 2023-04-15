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Сорокин – лучший вратарь «регулярки» НХЛ по числу матчей без пропущенных шайб

Россиянин оформил 6 «сухарей».
Сорокин – лучший вратарь «регулярки» НХЛ по числу матчей без пропущенных шайб
15 апреля 2023 10:06
автор: Артур Гичунцев
автор фото: NHL.com

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин показал лучшую игру в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2022/23 среди всех вратарей лиги.

Так, российский хоккеист провел 6 матчей без пропущенных шайб, что позволило ему занять первое место в рейтинге самых надежных голкиперов лиги.

Вторым стал его соотечественник, Александр Георгиев, выступающий за «Колорадо». В его активе 5 шат-аутов. Столько же у вратаря «Далласа» Джейка Эттинджера и голкипера «Вашингтона» Дарси Кемпера.

Добавим, что Сорокин помог «островитянам» пробиться в плей-офф НХЛ. На старте турнира его команда сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

источник: «Советский спорт»
Сорокин – лучший вратарь «регулярки» НХЛ по числу матчей без пропущенных шайб
Сорокин – лучший вратарь «регулярки» НХЛ по числу матчей без пропущенных шайб
Россиянин оформил 6 «сухарей».
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