Сорокин – лучший вратарь «регулярки» НХЛ по числу матчей без пропущенных шайб

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин показал лучшую игру в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2022/23 среди всех вратарей лиги.

Так, российский хоккеист провел 6 матчей без пропущенных шайб, что позволило ему занять первое место в рейтинге самых надежных голкиперов лиги.

Вторым стал его соотечественник, Александр Георгиев, выступающий за «Колорадо». В его активе 5 шат-аутов. Столько же у вратаря «Далласа» Джейка Эттинджера и голкипера «Вашингтона» Дарси Кемпера.

Добавим, что Сорокин помог «островитянам» пробиться в плей-офф НХЛ. На старте турнира его команда сыграет с «Каролиной Харрикейнз».