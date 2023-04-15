Определились все пары плей-офф НХЛ сезона-2022/23. Так, «Рейнджерс» Артемия Панарина сыграет с «Нью-Джерси», а «Миннесота» Кирилла Капризова встретится с «Далласом».

Отметим, что «Вашингтон» Александра Овечкина, как и «Питтсбург» Евгения Малкина пропустят Кубок Стэнли. Обе команды не смогли пробиться в плей-офф по итогам «регулярки».

Полный список пар выглядит следующим образом:

Западная конференция

«Вегас Голден Найтс» – «Виннипег Джетс»;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Лос-Анджелес Кингз»;

«Колорадо Эвеланш» – «Сиэтл Кракен»;

«Даллас Старз» – «Миннесота Уайлд».

Восточная конференция

«Бостон Брюинз» – «Флорида Пантерз»;

«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Айлендерс»;

«Нью-Джерси Девилз» – «Нью-Йорк Рейнджерс»;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Добавим, что действующим победителем Кубка Стэнли является «Колорадо». В финальной серии команда Валерия Ничушкина обыграла «Тампу-Бэй» со счетом 4-2.