Определились все пары плей-офф НХЛ сезона-2022/23. Так, «Рейнджерс» Артемия Панарина сыграет с «Нью-Джерси», а «Миннесота» Кирилла Капризова встретится с «Далласом».
Отметим, что «Вашингтон» Александра Овечкина, как и «Питтсбург» Евгения Малкина пропустят Кубок Стэнли. Обе команды не смогли пробиться в плей-офф по итогам «регулярки».
Полный список пар выглядит следующим образом:
Западная конференция
«Вегас Голден Найтс» – «Виннипег Джетс»;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Лос-Анджелес Кингз»;
«Колорадо Эвеланш» – «Сиэтл Кракен»;
«Даллас Старз» – «Миннесота Уайлд».
Восточная конференция
«Бостон Брюинз» – «Флорида Пантерз»;
«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Айлендерс»;
«Нью-Джерси Девилз» – «Нью-Йорк Рейнджерс»;
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Добавим, что действующим победителем Кубка Стэнли является «Колорадо». В финальной серии команда Валерия Ничушкина обыграла «Тампу-Бэй» со счетом 4-2.