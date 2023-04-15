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Впервые за 16 лет в Кубке Стэнли сыграют три клуба из агломерации Нью-Йорка

Плей-офф НХЛ начнется 17 апреля.
15 апреля 2023 12:14
автор: Максим Скороходов

Впервые с 2007 года в плей-офф НХЛ вышли три клуба из агломерации Нью-Йорка. Помимо «Рейнджерс» и «Айлендерс», это «Нью-Джерси Девилз».

Напомним, что «дьяволы» и «синерубашечники» пробились в розыгрыш Кубка Стэнли со второго и третьего место Столичного дивизиона, а «островитяне» заработали первый уайлд-кард Восточной конференции.

В первом раунде плей-офф «Девилз» и «Рейнджерс» сыграют между собой, а «Айлендерс» предстоит пройти «Каролину Харрикейнз» в серии до четырех побед.

источник: «Советский спорт»
Впервые за 16 лет в Кубке Стэнли сыграют три клуба из агломерации Нью-Йорка
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