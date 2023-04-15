Кожевников прокомментировал попадание в санкционный список Зеленского

Заслуженный мастер спорта СССР, бывший советский хоккеист Александр Кожевников поделился мнением о своем попадании под санкции президента Украины Владимира Зеленского.

«Ну, очевидно, что этот персонаж находится под какими-то веществами. У нас даже мысли не было, чтобы туда приезжать. Эти санкции выглядят смешно. Вот дает парень! Завязывайте, сам я отправлюсь на Украину после нашей победы», – приводит слова Кожевникова Sport24.ru

Добавим, что помимо Кожевникова в санкционном списке также оказались вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, бывший голкипер сборной России Вениамин Мандрыкин, тренер по фигурному катанию Илья Авербух, российская фигуристка Елизавета Туктамышева и ряд других граждан России.