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Кожевников прокомментировал попадание в санкционный список Зеленского

По мнению 64-летнего россиянина, указ президента Украины выглядит смехотворным.
15 апреля 2023 16:50
автор: Глеб Шевяков

Заслуженный мастер спорта СССР, бывший советский хоккеист Александр Кожевников поделился мнением о своем попадании под санкции президента Украины Владимира Зеленского.

«Ну, очевидно, что этот персонаж находится под какими-то веществами. У нас даже мысли не было, чтобы туда приезжать. Эти санкции выглядят смешно. Вот дает парень! Завязывайте, сам я отправлюсь на Украину после нашей победы», – приводит слова Кожевникова Sport24.ru

Добавим, что помимо Кожевникова в санкционном списке также оказались вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, бывший голкипер сборной России Вениамин Мандрыкин, тренер по фигурному катанию Илья Авербух, российская фигуристка Елизавета Туктамышева и ряд других граждан России.

источник: Sport24.ru
Кожевников прокомментировал попадание в санкционный список Зеленского
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