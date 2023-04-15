ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бывший генеральный менеджер «Питтсбурга» желал избавиться от Малкина, но его запугали

Однако Рону Хекстоллу пришлось вернуть российского форварда из-за давления со стороны. 
Бывший генеральный менеджер «Питтсбурга» желал избавиться от Малкина, но его запугали
15 апреля 2023 19:34
автор: Глеб Шевяков
автор фото: NHL.com

Журналист The Athletic Джош Йохе заявил, что бывший генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл рассчитывал, что Евгений Малкин покинет команду в прошлом году, однако летом российский форвард заключил новое соглашение с клубом.

«Большая часть фанатов «Пингвинз» были счастливы, что Евгений Малкин и Крис Летанг вернулись в клуб летом 2022-го. Однако Хекстолл не хотел видеть Малкина в команде в дальнейшем. У него был совсем другой план, он проявлял интерес к Винсенту Трочеку и еще к нескольким хоккеистам. Но болельщики, Кросби и владелец команды хотели, чтобы Малкин был в составе их клуба. Рону не хватило духа, чтобы реализовывать свои задачи без Малкина», — приводит слова Йохе The Athletic.

Добавим, что в текущем сезоне Малкин в составе «Питтсбурга» провел 82 матча, в которых заработал 83 очка (27+56).

15 апреля в «пенс» уволили руководство после провального сезона в НХЛ.

источник: The Athletic
Бывший генеральный менеджер «Питтсбурга» желал избавиться от Малкина, но его запугали
Бывший генеральный менеджер «Питтсбурга» желал избавиться от Малкина, но его запугали
Однако Рону Хекстоллу пришлось вернуть российского форварда из-за давления со стороны. 
15.04.2023 19:34
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Кожевников прокомментировал попадание в санкционный список Зеленского
По мнению 64-летнего россиянина, указ президента Украины выглядит смехотворным.
15.04.2023 16:50
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Впервые за 16 лет в Кубке Стэнли сыграют три клуба из агломерации Нью-Йорка
Плей-офф НХЛ начнется 17 апреля.
15.04.2023 12:14
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Определились все пары плей-офф НХЛ сезона-2022/23
Определились все пары плей-офф НХЛ сезона-2022/23
Действующий победитель Кубка Стэнли «Колорадо» сыграет против «Сиэтла».
15.04.2023 11:13
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Сорокин – лучший вратарь «регулярки» НХЛ по числу матчей без пропущенных шайб
Сорокин – лучший вратарь «регулярки» НХЛ по числу матчей без пропущенных шайб
Россиянин оформил 6 «сухарей».
15.04.2023 10:06
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Определился лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ среди российских хоккеистов
Определился лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ среди российских хоккеистов
Нет, это не Александр Овечкин.
15.04.2023 09:47
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Макдэвид впервые в карьере стал лучшим снайпером сезона в НХЛ
Макдэвид впервые в карьере стал лучшим снайпером сезона в НХЛ
Канадец наколотил 64 гола.
15.04.2023 09:19
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Передача Тренина не спасла «Нэшвилл» от поражения в матче с «Колорадо», Маккиннон оформил хет-трик
Передача Тренина не спасла «Нэшвилл» от поражения в матче с «Колорадо», Маккиннон оформил хет-трик
«Лавины» одержали волевую победу.
15.04.2023 08:31
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Лавиолетт покинул должность главного тренера «Вашингтона»
Лавиолетт покинул должность главного тренера «Вашингтона»
Специалист тренировал команду с осени 2020 года.
15.04.2023 08:22
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Анахайм» отправил в отставку главного тренера клуба Икинса
Команда пятый год подряд не может выйти в плей-офф.
14.04.2023 19:48
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика