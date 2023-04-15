Бывший генеральный менеджер «Питтсбурга» желал избавиться от Малкина, но его запугали

Журналист The Athletic Джош Йохе заявил, что бывший генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл рассчитывал, что Евгений Малкин покинет команду в прошлом году, однако летом российский форвард заключил новое соглашение с клубом.

«Большая часть фанатов «Пингвинз» были счастливы, что Евгений Малкин и Крис Летанг вернулись в клуб летом 2022-го. Однако Хекстолл не хотел видеть Малкина в команде в дальнейшем. У него был совсем другой план, он проявлял интерес к Винсенту Трочеку и еще к нескольким хоккеистам. Но болельщики, Кросби и владелец команды хотели, чтобы Малкин был в составе их клуба. Рону не хватило духа, чтобы реализовывать свои задачи без Малкина», — приводит слова Йохе The Athletic.

Добавим, что в текущем сезоне Малкин в составе «Питтсбурга» провел 82 матча, в которых заработал 83 очка (27+56).

15 апреля в «пенс» уволили руководство после провального сезона в НХЛ.