Овечкин признался, что ему не потребуются операции после завершения сезона НХЛ 

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, необходимо ли ему проведение операций в межсезонье.

Отметим, что 13 апреля «Кэпс» завершили сезон в Национальной хоккейной лиге, проиграв заключительную игру регулярного чемпионата «Нью‑Джерси Девилз» (4:5 ОТ). Команда впервые с 2014 года не примет участие в плей-офф НХЛ.

«Тяжелый сезон для всех нас. Сложный год. Много травм. Чаще всего я травмировал верхнюю часть тела. Но смог играть в большинстве матчей команды. К счастью, операции мне нужны, я нуждаюсь только в отдыхе», — приводит слова Овечкина пресс‑служба «Вашингтона».

Добавим, что в нынешнем сезоне НХЛ в составе «Вашингтона» Овечкин провел 73 встречи, в которых заработал 75 очков (42+33).