«Я узнал об этом вчера»: Овечкин - об отставке Лавиолетта

Капитан «Вашингтон Капиталз» Александр Овечкин прокомментировал отставку Питера Лавиолетта с поста главного тренера команды.

«Уход Лавиолетта? Я узнал об этом вчера. Это не моя работа - говорить, что я хочу видеть или чего видеть не хочу. Это просто случилось. Давайте подождём и посмотрим. Вы должны спросить других людей», - приводит слова Овечкина клубная пресс-служба «столичных».

Напомним, команда закончила регулярный чемпионат на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, впервые с 2014 года не попав в плей-офф Кубка Стэнли.

Лавиолетт руководил командой с 2020 года.