ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Овечкин рассказал, собирается ли он приехать в Россию летом

Форвард «Вашингтона» планирует провести свой отдых в Москве. 
15 апреля 2023 22:39
автор: Глеб Шевяков

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился планами относительно своего отдыха после завершения текущего сезона НХЛ для его команды.

Отметим, что столичный клуб не смог пробиться в плей-офф впервые с 2014 года.

«Сейчас стоит отдохнуть и провести время с пользой. Нужно вернуться домой, уделить время свое семье, друзьям, а затем начать работать с новыми силами. Поеду в Москву, да», — приводит слова Овечкина клубная пресс-служба.

Напомним, что 37-летний хоккеист уже посещал Россию в этом году в связи со смертью его отца.

Добавим, что в текущем сезоне НХЛ за «Вашингтон» Овечкин провел 73 матча, в которых набрал 75 очков (42+33).

источник: Washington Capitals
Овечкин рассказал, собирается ли он приехать в Россию летом
Форвард «Вашингтона» планирует провести свой отдых в Москве. 
15.04.2023 22:39
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Я узнал об этом вчера»: Овечкин - об отставке Лавиолетта
«Я узнал об этом вчера»: Овечкин - об отставке Лавиолетта
«Вашингтон» уволил главного тренера после провального сезона.
15.04.2023 22:25
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Овечкин признался, что ему не потребуются операции после завершения сезона НХЛ 
Овечкин признался, что ему не потребуются операции после завершения сезона НХЛ 
По заверениям 37-летнего хоккеиста, он нуждается лишь в отдыхе. 
15.04.2023 22:13
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Бывший генеральный менеджер «Питтсбурга» желал избавиться от Малкина, но его запугали
Бывший генеральный менеджер «Питтсбурга» желал избавиться от Малкина, но его запугали
Однако Рону Хекстоллу пришлось вернуть российского форварда из-за давления со стороны. 
15.04.2023 19:34
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Кожевников прокомментировал попадание в санкционный список Зеленского
По мнению 64-летнего россиянина, указ президента Украины выглядит смехотворным.
15.04.2023 16:50
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Впервые за 16 лет в Кубке Стэнли сыграют три клуба из агломерации Нью-Йорка
Плей-офф НХЛ начнется 17 апреля.
15.04.2023 12:14
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Определились все пары плей-офф НХЛ сезона-2022/23
Определились все пары плей-офф НХЛ сезона-2022/23
Действующий победитель Кубка Стэнли «Колорадо» сыграет против «Сиэтла».
15.04.2023 11:13
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Сорокин – лучший вратарь «регулярки» НХЛ по числу матчей без пропущенных шайб
Сорокин – лучший вратарь «регулярки» НХЛ по числу матчей без пропущенных шайб
Россиянин оформил 6 «сухарей».
15.04.2023 10:06
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Определился лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ среди российских хоккеистов
Определился лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ среди российских хоккеистов
Нет, это не Александр Овечкин.
15.04.2023 09:47
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Макдэвид впервые в карьере стал лучшим снайпером сезона в НХЛ
Макдэвид впервые в карьере стал лучшим снайпером сезона в НХЛ
Канадец наколотил 64 гола.
15.04.2023 09:19
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика