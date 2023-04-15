Овечкин рассказал, собирается ли он приехать в Россию летом

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился планами относительно своего отдыха после завершения текущего сезона НХЛ для его команды.

Отметим, что столичный клуб не смог пробиться в плей-офф впервые с 2014 года.

«Сейчас стоит отдохнуть и провести время с пользой. Нужно вернуться домой, уделить время свое семье, друзьям, а затем начать работать с новыми силами. Поеду в Москву, да», — приводит слова Овечкина клубная пресс-служба.

Напомним, что 37-летний хоккеист уже посещал Россию в этом году в связи со смертью его отца.

Добавим, что в текущем сезоне НХЛ за «Вашингтон» Овечкин провел 73 матча, в которых набрал 75 очков (42+33).