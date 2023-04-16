Генеральный менеджер «Вашингтона» разочарован игрой Кузнецова

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказался относительно игры российского нападающего Евгения Кузнецова в регулярном чемпионате-2022/2023.

Напомним, что столичный клуб не смог выйти в плей-офф. «Вашингтон» занял место в таблице Восточной конференции.

«Вероятно, я разочарован в нём. Я думаю, что этот сезон был не таким хорошим, как прошлый. Мне понравился его прошлый год, он играл хорошо. По какой-то причине он так и не нашёл свою игру. Я имею в виду, что есть моменты, когда я думал, что он играл хорошо, но в целом он хуже показал себя в этом году. Что нужно Кузнецову, чтобы вернуться в форму? Я не знаю. Это вопрос к нему», — цитирует Маклеллана The Hockey News.

сыграл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков.