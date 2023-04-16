«Сан-Хосе» подписал контракт новичка с Гурьевым

«Сан-Хосе» подписал контракта новичка с российским защитником.

Как сообщает пресс-служба «акул», трехлетнее соглашение подписано с Артемом Гурьевым. Детали договора с 19-летним хоккеистом не разглашаются.

Защитник является воспитанником московского «Динамо».

Отметим, что последний сезон россиянин провел в Хоккейной лиге Онтарио. Гурьев начинал чемпионат в составе «Петерборо Питс», а затем перешел во «Флинт Файрбердс».

Добавим, что Артем набрал 16 (7+9) очков в 47 матчах.