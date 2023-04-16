Кросби признал, что «Питтсбург» не заслужил выступать в плей-офф НХЛ в текущем сезоне 

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением по поводу не выхода команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Наш команда просто не заслужила выступать в плей-офф. Для того, чтобы играть там, необходимо прилагать усилия каждый сезон. Большое разочарование, так как мы не рассчитывали, что чемпионат закончится для нас таким образом. Если команда выступает так плохо, нужны изменения. Необходимо вынести уроки из ошибок, которые мы допустили по ходу сезона. Попасть в плей-офф несомненно трудно», — приводит слова Кросби TSN.

Добавим, что «Питтсбург» впервые за 17 лет не примет участие в розыгрыше Кубке Стэнли. Команда заняла девятое место, отстав от восьмой строчки, которая дает право участвовать в плей-офф турнира на два очка.