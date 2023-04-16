Сборная Чехии откажется от двух хоккеистов из-за их переходов в КХЛ 

Два хоккеиста из Чехии не будут вызваны в сборную на чемпионат мира 2023 года, так как оба игрока перейдут в клубы КХЛ. Об этом сообщает iSport.cz.

В заявлении журналиста Павла Барта отмечается , что если чешские спортсмены переходят в команды Континентальной хоккейной лиги, то для них нет места в сборной.

По информации источника, Давид Скленичка и Лукаш Клок в скором времени присоединятся к клубам КХЛ. Скленичка будет выступать за «Барыс», а Клок совершит свое возвращение в «Нефтехимик», за который играл в прошлом году.

Таким образом, оба хоккеиста пропустят хоккейное мировое первенство текущего года, которое пройдет в период с 12 по 28 мая.