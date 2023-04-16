ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сборная Чехии откажется от двух хоккеистов из-за их переходов в КХЛ 

Давид Скленичка и Лукаш Клок не поедут с национальной командой на чемпионат мира 2023 года. 
16 апреля 2023 13:13
автор: Глеб Шевяков

Два хоккеиста из Чехии не будут вызваны в сборную на чемпионат мира 2023 года, так как оба игрока перейдут в клубы КХЛ. Об этом сообщает iSport.cz.

В заявлении журналиста Павла Барта отмечается , что если чешские спортсмены переходят в команды Континентальной хоккейной лиги, то для них нет места в сборной.

По информации источника, Давид Скленичка и Лукаш Клок в скором времени присоединятся к клубам КХЛ. Скленичка будет выступать за «Барыс», а Клок совершит свое возвращение в «Нефтехимик», за который играл в прошлом году.

Таким образом, оба хоккеиста пропустят хоккейное мировое первенство текущего года, которое пройдет в период с 12 по 28 мая.

источник: iSport.cz
«Ак Барс» планирует сохранить Билялетдинова на посту главного тренера
«Ак Барс» планирует сохранить Билялетдинова на посту главного тренера
Специалист в третий раз возглавил казанский клуб.
16.04.2023 14:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Сборная Чехии откажется от двух хоккеистов из-за их переходов в КХЛ 
Давид Скленичка и Лукаш Клок не поедут с национальной командой на чемпионат мира 2023 года. 
16.04.2023 13:13
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Кросби признал, что «Питтсбург» не заслужил выступать в плей-офф НХЛ в текущем сезоне 
Кросби признал, что «Питтсбург» не заслужил выступать в плей-офф НХЛ в текущем сезоне 
Форвард «пенсов» надеется, что команда сможет извлечь урок из неудачной игры в этом году. 
16.04.2023 12:24
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Сан-Хосе» подписал контракт новичка с Гурьевым
«Сан-Хосе» подписал контракт новичка с Гурьевым
Хоккеист был задрафтован «акулами» в 2021 году в пятом раунде под общим 158-м номером.
16.04.2023 10:22
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Нападающий «Вашингтона» Кузнецов рассказал, что играл по ходу сезона с травмой
Нападающий «Вашингтона» Кузнецов рассказал, что играл по ходу сезона с травмой
У хоккеиста остается два года по действующему контракту.
16.04.2023 09:47
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Генеральный менеджер «Вашингтона» разочарован игрой Кузнецова
Форвард стал лучшим ассистентом клуба в текущем сезоне.
16.04.2023 09:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Овечкин назвал одну из причин, из-за которой «Вашингтон» не попал в плей-офф
Овечкин назвал одну из причин, из-за которой «Вашингтон» не попал в плей-офф
Клуб не будет продлевать контракт с главным тренером Питером Лавиолеттом.
16.04.2023 08:10
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Овечкин рассказал, собирается ли он приехать в Россию летом
Форвард «Вашингтона» планирует провести свой отдых в Москве. 
15.04.2023 22:39
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Я узнал об этом вчера»: Овечкин - об отставке Лавиолетта
«Я узнал об этом вчера»: Овечкин - об отставке Лавиолетта
«Вашингтон» уволил главного тренера после провального сезона.
15.04.2023 22:25
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Овечкин признался, что ему не потребуются операции после завершения сезона НХЛ 
Овечкин признался, что ему не потребуются операции после завершения сезона НХЛ 
По заверениям 37-летнего хоккеиста, он нуждается лишь в отдыхе. 
15.04.2023 22:13
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика