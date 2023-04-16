«Ак Барс» планирует сохранить Билялетдинова на посту главного тренера

В «Ак Барсе» хотят сохранить Зинэтулу Билялетдинова на посту главного тренера клуба на следующий сезон.

Напомним, что 68-летний специалист сменил Олега Знарка в декабре прошлого года.

«Когда сезон закончится, он сам в первую очередь скажет о своем желании. Конечно, мы такого специалиста хотели бы видеть в клубе. Конечно, в качестве главного тренера. Ему огромное спасибо за то, что он приходил и в начале сезона, у него большой опыт», — приводит ТАСС слова генменеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина.

Добавим, что казанскому клубу предстоит сыграть в финале Кубка Гагарина. За трофей «Ак Барс» поборется с ЦСКА.