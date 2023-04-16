Андрей Василевский: «Торонто» - команда из тройки лучших в НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский высказался относительно соперника по 1/4 финала Восточной конференции.

Напомним, что в первом раунде плей-офф «молнии» сыграют с «Торонто».

«Это будет тяжело, особенно когда мы играем с командой, которая по моему мнению из тройки лучших в НХЛ. Это будет тяжело. У них много отличных игроков», — цитирует Василевского пресс-служба лиги.

Напомним, что «Тампа» стала шестой в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Торонто» заняло четвертое место.