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Андрей Василевский: «Торонто» - команда из тройки лучших в НХЛ

Первый матч плей-офф состоится 18 апреля.
Андрей Василевский: «Торонто» - команда из тройки лучших в НХЛ
16 апреля 2023 14:48
автор: Александр Поволоцкий

Российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский высказался относительно соперника по 1/4 финала Восточной конференции.

Напомним, что в первом раунде плей-офф «молнии» сыграют с «Торонто».

«Это будет тяжело, особенно когда мы играем с командой, которая по моему мнению из тройки лучших в НХЛ. Это будет тяжело. У них много отличных игроков», — цитирует Василевского пресс-служба лиги.

Напомним, что «Тампа» стала шестой в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Торонто» заняло четвертое место.

источник: NHL (НХЛ)
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