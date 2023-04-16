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Шестеркин назвал причину своего неудачного выступления в середине сезона НХЛ

В период с 26 ноября по 5 декабря российский голкипер пропустил 15 шайб. 
16 апреля 2023 15:23
автор: Глеб Шевяков

 

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин высказался о неудачных отрезках игры в нынешнем сезоне НХЛ. 

«В самом начале сезона я выступал довольно хорошо. В середине случился явный спад, пришлось вновь находить свою игру. Мне кажется, что получилось. Рассчитываю, что не потеряю эту форму. 15 пропущенных голов с 26 ноября по 5 декабря просто выбили меня из колеи. Откровенно, я потерял себя. Чтобы снова играть на высоком уровне необходим отдых, находить способы расслабляться. После этого мне удалось вернуться и делать то, что нужно», — приводит слова Шестёркина официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в текущем сезоне за «Нью-Йорк Рейнджерс» Шестеркин сыграл 58 матчей, отразил 91,6% бросков с учетом коэффициента надежности 2,48. 

 

источник: NHL (НХЛ)
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