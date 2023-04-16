Шестеркин назвал причину своего неудачного выступления в середине сезона НХЛ

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин высказался о неудачных отрезках игры в нынешнем сезоне НХЛ.

«В самом начале сезона я выступал довольно хорошо. В середине случился явный спад, пришлось вновь находить свою игру. Мне кажется, что получилось. Рассчитываю, что не потеряю эту форму. 15 пропущенных голов с 26 ноября по 5 декабря просто выбили меня из колеи. Откровенно, я потерял себя. Чтобы снова играть на высоком уровне необходим отдых, находить способы расслабляться. После этого мне удалось вернуться и делать то, что нужно», — приводит слова Шестёркина официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в текущем сезоне за «Нью-Йорк Рейнджерс» Шестеркин сыграл 58 матчей, отразил 91,6% бросков с учетом коэффициента надежности 2,48.