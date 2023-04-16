Ротенберг возглавил сборную России-25

Тренерский совет Федерации хоккея России выбрал Романа Ротенберга главным тренером команды «Россия 25», сообщается на сайте Федерации.

Кандидатура Ротенберга была одобрена единогласно. А тренерский штаб будет объявлен позже.

«На майское турне против Белоруссии мы планируем вызвать сильный состав, собранный из звезд, ярко проявивших себя в чемпионате КХЛ. Сегодня мы объявим расширенный список, а на следующей неделе – окончательный состав», - сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

Первый сбор новой команды состоится 23 апреля в Новогорске, а 1 мая команда отправится в турне. Сборная сыграет в Челябинске (2, 3 мая), Астане (5, 6 мая), Красноярске (9 мая), Туле (12, 13 мая) и Минске (15, 16 мая).