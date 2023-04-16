Дорожко, Рашевский и Толчинский вошли в расширенный состав сборной России-25

Федерация хоккея России опубликовала расширенный состав «сборной России-25», которая отправится в майское турне по городам России, Казахстана и Белоруссии.

В расширенный состав вошли:

Вратари - Максим Дорожко («Витязь»), Даниил Исаев («Локомотив»), Дмитрий Шугаев («Северсталь»), Сергей Иванов (СКА).

Защитники: Александр Елесин, Даниил Мисюль (оба – «Локомотив»), Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Александр Никишин, Игорь Ожиганов, Михаил Пашнин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Георгий Солянников, Никита Смирнов (все – СКА), Никита Новиков («Динамо» М), Максим Федотов («Торпедо»), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Даниил Пыленков («Северсталь»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Нападающие: Захар Бардаков, Александр Волков, Михаил Воробьёв, Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Николай Поляков, Николай Прохоркин, Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов, Владислав Цицюра (все – СКА), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба – «Динамо» М), Матвей Мичков (ХК «Сочи»), Павел Порядин, Андрей Чивилёв (оба – «Нефтехимик»), Максим Шабанов («Трактор»), Глеб Петров (АКМ), Ярослав Лихачёв, Иван Николишин (оба – «Амур»), Денис Алексеев («Локомотив»), Сергей Гончарук, Николай Коваленко (оба - «Торпедо»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Никита Коростелёв («Металлург» Мг), Владимир Ткачёв, Сергей Толчинский (оба – «Авангард»).

Окончательный состав сборной будет назван на следующей неделе. Первый сбор новой команды состоится 23 апреля в Новогорске, а 1 мая команда отправится в турне. Сборная сыграет в Челябинске (2, 3 мая), Астане (5, 6 мая), Красноярске (9 мая), Туле (12, 13 мая) и Минске (15, 16 мая).